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"الإنتاج الحربي" وشركة كورية توقعان مذكرة تفاهم لتصنيع أجهزة المراقبة الأمنية

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"الإنتاج الحربي" وشركة كورية توقعان مذكرة تفاهم لتصنيع أجهزة المراقبة الأمنية "الإنتاج الحربي" وشركة كورية توقعان مذكرة تفاهم لتصنيع أجهزة المراقبة الأمنية

مصراوي Masrawy

02:33 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، إنهم يسعون للاستفادة من خبرة شركة "هانوا تكوين" الكورية في مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات الشبكة.. وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة، وذلك للتصنيع المشترك، ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة في هذا المجال إلى شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وشركة "هانوا تكوين" الكورية، في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية، التي شهدها نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وقام بالتوقيع المهندس فوزي شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة "بنها للصناعات الإلكترونية"، والمهندس عماد عدلى رياض، مفوض شركة "هانوا تكوين" الكورية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ومن جانبه، أكد المهندس عماد عدلى رياض، مفوض شركة "هانوا تكوين" الكورية، أن الشركة تسعى إلى فتح باب جديد للاستثمار لها في ، من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة داخل شركات الإنتاج الحربي، إلى جانب تدريب العاملين بشركات الإنتاج الحربي من المهندسيين والفنيين؛ لإكسابهم الخبرة في مجال تصنيع كاميرات المراقبة وغيرها من منتجات المراقبة الأمنية.

وأشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل خطوط إنتاج شركات الإنتاج الحربي في مختلف المجالات؛ ومن بينها الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة.

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