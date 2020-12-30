المفتي الأسبق: التهاون في تطبيق إجراءات مواجهة "كورونا" حرام شرعا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرام شرعًا.

وأضاف واصل في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن أي حيلة تؤدي إلى ضرر هي غير مشروع، مشيرا إلى أنه إذا ترتب على التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفاة شخص أو الإصابة بمكروه، فهذا بمثابة قتل النفس.

وأشار المفتي الأسبق، إلى أن تهاون الشخص في تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يؤدي إلى إصابته ونقل العدوى للغير ووفاته، يعد نوعا من القتل عن طريق الخطأ.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنسانى، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع و الصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية.

وأضاف جمعة، أنه إذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل ) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق".

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