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مفاجأة في مذبحة شبرا.. القاتل: "خنقتها وذبحت طفليها وتخلصت من جثة أحدهما في النيل"

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مفاجأة في مذبحة شبرا.. القاتل: "خنقتها وذبحت طفليها وتخلصت من جثة أحدهما في النيل" مفاجأة في مذبحة شبرا.. القاتل: "خنقتها وذبحت طفليها وتخلصت من جثة أحدهما في النيل"

مصراوي Masrawy

02:39 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشف المتهم بذبح شقيقته وطفلها بشبرا الخيمة، عن مفاجأة من العيار الثقيل أمام جهات التحقيق، وذلك بعدما اعترف بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى قتل وذبح طفل أخر، وضع جثته في جوال وألقاها في ترعة الإسماعيلية.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات: "أختي اتجوزت مرتين وانفصلت، والجيران خاضوا في عرضها، فمستحملتش أن سيرتها تبقى على كل لسان فقتلتها".

وتابع المتهم في اعترافاته، أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك المجني عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه المنزل وخنق المجني عليها حتى فقدت الوعي، ثم ذبحها هي وطفليها ووضع جثة أحدهم 4 أعوام والأداة المستخدمة داخل حقيبة، واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه، وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى الحقيبة وبداخلها الجثة والأداة المستخدمة من أعلى كوبري سرياقوس، لإيهام الشرطة أنها واقعة خطف.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها 5 أعوام، مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم.

وتبين أن الجثتين لـ "تيسير.ج" 26 عامًا "مطلقة"، ربة منزل، وابنها "مازن"، يعيشان بمفردهما في شقة بمنزل العائلة الذي يقطن فيه شقيقيها.

وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقها "محمد.ج" 21 عامًا، سائق "توك توك"، مقيم بنفس المنزل، وأن المجني عليها سبق وتزوجت مرتين، وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 أعوام، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرضه على النيابة.

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