المؤبد لعاطلين متهمين بتصنيع المواد المخدرة في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وتغريمهما 100 ألف جنيه لكلً منهما، لاتهامهما بتصنيع المواد المخدرة (الأستروكس) بكميات كبيرة بقصد الترويج والاتجار.

صدر الحكم، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين بتهمة تصنيع مخدر (الأستروكس) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتصنيع عقارًا مخدرًا (الكيتامين)، الذي يخضع لبعض قيود المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني (خنجر- مقص).