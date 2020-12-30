"الأرياني": الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي لن يثنينا عن واجبنا الوطني

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قال: دماؤنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين.. نترحم على أرواح الشهداء

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الهجوم الإرهابي الي نفّذته مليشيا الحوثي لن يثنينا عن واجبنا الوطني.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دماء اليمنيين.

وتابع: نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وكان قد وقع انفجار اليوم أمام الصالة الداخلية لـ#مطار_عدن عقب هبوط طائرة تُقل الحكومة اليمنية الجديدة، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني