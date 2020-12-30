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الشرقية.. لجنة مكافحة التبغ تواصل ملاحقتها للمخالفين

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أتلفت كمية من الشيشة الإلكترونية والنكهات المخالفة المعدة للبيع

الشرقية.. لجنة مكافحة التبغ تواصل ملاحقتها للمخالفين

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع بصحة المنطقة الشرقية الأحد ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ جولة ميدانية في محال جوالات بأحد أسواق مدينة الخبر، وتم إتلاف كمية من الشيشة الإلكترونية والنكهات المخالفة لبيعها أو توزيعها بجولات تفتيشية لبعض منافذ بيع التبغ وإتلاف البضاعة المخالفة.

وأوضحت لجنة مكافحة تبغ "صحة الشرقية" أن فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية رصد أثناء جولتهم مخالفات، وقاموا بضبط المواد المخالفة حيث بلغت 800 علبة، وأتلفتها فوراً حسب النظام وحررت مخالفات 5000 ريال لكل محل مخالف.

وأشارت إلى أن فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سوف يستمر بجولاته الدورية على محال بيع الجراك والمعسل والبقالات لضبط مخالفات النظام، وسيقوم بتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني «مكافحة التبغ» دون تساهل.

وأكدت أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، خصوصاً صغار السن؛ للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

وأضاف أن اللجنة وجَّه بتشكيلها أمير المنطقة الشرقية، وتضم بعضويتها كلاً من ممثل وزارة الصحة (مدير مكافحة التدخين) بصحة الشرقية، ممثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية، ممثل فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية، ممثل الأمن (شرطة المنطقة الشرقية).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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