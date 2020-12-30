9 يناير.. بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته، اليوم الأربعاء، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 يوم 9 يناير المقبل.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، إنه يجري اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير جميع الاحتياجات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات في جو صحي وآمن.

وأضاف قنصوة، إلى أنه سيجري إصدار دليلًا للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه.