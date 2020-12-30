أخبار عاجلة

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية -
شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

9 يناير.. بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية

Print
9 يناير.. بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية 9 يناير.. بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته، اليوم الأربعاء، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 يوم 9 يناير المقبل.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، إنه يجري اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من ، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير جميع الاحتياجات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات في جو صحي وآمن.

وأضاف قنصوة، إلى أنه سيجري إصدار دليلًا للتعامل مع فيروس كورونا، يتضمن المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية مواجهة أعراضه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

شبكة عيون الإخبارية