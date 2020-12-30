إيران تتهم شركة أمنية بريطانية بالتورط في اغتيال سليماني

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مصراوي Masrawy

وكالات:

اتهم المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، شركة "جي 4 إس"البريطانية، المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد بالتورط في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال المدعي العام إن الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل قاسم سليماني. جاء ذلك خلال جلسة متابعة قانونية وقضائية لملف اغتيال سليماني والوفد المرافق له الأربعاء، بحضور رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، ومسؤولي الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية والسياسية،

وأفاد بأن التحقيقات تشير إلى تورط ألمانيا في عملية اغتيال سليماني، موضحًا أن قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألمانيا مسؤولة عن توجيه الطائرة، التي استهدفت موكب سليماني وتقديم معلومات وبيانات الطيران للقوات الأمريكية.

وأكد المدعي العام أن السلطات الإيرانية تعمل على ملاحقة الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن مطار بغداد.

وأضاف: "تم التعرف على هوية 45 شخصية أمريكية مسؤولة عن اغتيال سليماني وقدمنا أمر استدعائها إلى الشرطة الدولية الإنتربول".

وأشار إلى أن إيران "منحت 6 دول هي العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان والأردن، تمثيلا قضائيا للتحقيق في اغتيال سليماني، وتسلمنا مؤخرًا نتيجة التمثيل القضائي من العراق".

كان سليماني اُغتيل مطلع يناير الماضي في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، بأمر من الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، قرب مطار بغداد دولي.