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اليمنية تتهم الحوثيين في انفجاريّ عدن.. وتؤكد: نحن بخير

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الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين في انفجاريّ عدن.. وتؤكد: نحن بخير اليمنية تتهم الحوثيين في انفجاريّ عدن.. وتؤكد: نحن بخير

مصراوي Masrawy

02:25 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات:

حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحوثيين، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء.

وأكد الإرياني، في تغريدة عبر تويتر، عدم وقوع إصابات بين أعضاء الجديدة جراء الهجوم الذي استهدف مطار عدن عقب وصولهم إليه، واصفا الاعتداء بـ"الهجوم الإرهابي الجبان".

وشدد الوزير على أن الهجوم لم يثن الحكومة الجديدة عن أداء "واجبها الوطني"، مضيفا: "إن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وشدد الإرياني على أن تلك الهجمات لن تثنيهم عن تنفيذ الواجب الوطني.

وكذلك أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك "نحن بخير، حفظ الله عدن وأبعد عنها كل شر".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار قي مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.

كما شهدت مدينة عدن منذ الصباح الباكر، انتشارًا أمنيًا كبيرًا في كافة الطرق المؤدية من وإلى مطار عدن الدولي.

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مصراوي Masrawy

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