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وزير القوي العاملة: 2021 عام التغطية التأمينية لكل العمالة المصرية

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وزير القوي العاملة: 2021 عام التغطية التأمينية لكل العمالة المصرية وزير القوي العاملة: 2021 عام التغطية التأمينية لكل العمالة المصرية

مصراوي Masrawy

02:16 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020


كتب- يوسف عفيفي:
شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة للتأمين.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري وتحقق طموحاتها وأحلامها.

وشدد الوزير، على أن عام 2021 سيشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكافة أنواعها وأماكن تواجدها، في داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومصر للتأمين.

وأكد الوزير، أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين، حتى ينالوا قسطاً من التأمين، يفيد العامل وأسرته من بعده لاعانتهم على ظروف الحياة ، مقدماً الشكر لفريق العمل المشكل من الوزارة والشركة على الجهد المبذول في هذا العمل وبلورة نواحي الاتفاق لإتاحة المجال لحماية كل العمالة المصرية بشكل عام.

وكشف سعفان، أن التأمين لن يقتصر على العمالة الموجودة داخل مصر، وإنما سيمتد لعمل أنواع أخرى من بوالص التأمين للعمالة المصرية الموجودة في الخارج حتى يتم تغطيتها مظلة تأمينية واسعة النطاق تتضمن كافة أشكال العمالة، حيث تمثل مذكرة التفاهم الباب المفتوح لكل إدارات العمل في الوزارة في مختلف القطاعات ، ومنها قطاع العمالة غير المنتظمة وهى تمثل العمالة التي تعمل بشكل غير منتظم وغير رسمي والتي أولتها القيادة السياسية كل الاهتمام للعمال بشكل عام والعاملين المصريين في الخارج بشكل خاص، وقطاع العمال في مختلف مجالات العمل في السوق المصرية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، ومن جانب الشركة عمر عبد الحميد جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي.

وكان الوزير، قد وجه عقب التوقيع الشكر والتقدير لشركة مصر للتأمين ومسئوليها، مؤكداً على عراقة الشركة وكثرة المجالات والقطاعات التي تخدمها ، مشيراً إلى أنه في ظل باكورة التعاون بين الوزارة المعنية بشؤون العمل والعمال في مصر ، و شركة من كبرى شركات التأمين في الشرق الأوسط ، تتلاقى فيها إرادة الطرفين في أن يكون هناك نموذجاً للتعاون وطرح كل التغطيات والتأمين اللازم للعمالة المصرية بكافة أنواعها.

وكلف الوزير، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الأساسية مناقشة الموضوعات والمجالات المختلفة للتعاون بين الوزارة والشركة بلورة مذكرة التفاهم لحقائق متعددة تخدم مختلف قطاعات العمل، يرأس اللجنة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وعضوية المستشار المالي للوزارة أحمد جادو ، ومصطفي عيادة مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وعزت عمران مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، ورضا العربي عضو المجموعة الفنية للسيد الوزير، وعدد مماثل من جانب الشركة.

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