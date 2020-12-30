تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية الذكرى الثالثة للثورة لـ 27 يناير

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميا بـ "الذكرى الثالثة للثورة"، لجلسة 27 يناير للاطلاع.

وعاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين في القضية بالسجن سنة مع الشغل.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.