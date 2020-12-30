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تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية داعش العمرانية لـ 26 يناير

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تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية داعش العمرانية لـ 26 يناير تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية داعش العمرانية لـ 26 يناير

مصراوي Masrawy

02:34 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة،الأربعاء، تأجيل محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 26 يناير لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وسعد سرحان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم " هاني . ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية .

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