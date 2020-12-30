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منها سفره إلى تركيا وإسرائيل.. ماذا كشفت تحريات مقتل "ريجيني"؟

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منها سفره إلى تركيا وإسرائيل.. ماذا كشفت تحريات مقتل "ريجيني"؟ منها سفره إلى تركيا وإسرائيل.. ماذا كشفت تحريات مقتل "ريجيني"؟

مصراوي Masrawy

02:26 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

كشفت تحريات أكثر من جهة أمنية، في واقعة مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر.

وتبين من التحقيقات، تفاصيل الفترة التي أمضاها "ريجيني" من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.

وأثبتت التحقيقات، تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في ، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.

وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها "النيابة العامة" معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.

كان النائب العام أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه/ جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة "بقطاع الأمن الوطني" في تلك الواقعة من الأوراق.

وأمر أيضا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

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