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اليوم: السودان يسيطر على معظم أراضيه بالفشقه الحدودية مع إثيوبيا

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روسيا اليوم: السودان يسيطر على معظم أراضيه بالفشقه الحدودية مع إثيوبيا اليوم: السودان يسيطر على معظم أراضيه بالفشقه الحدودية مع إثيوبيا

مصراوي Masrawy

02:13 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات:

نثلت قناة " اليوم" عن مصدر حكومي في الخرطوم، إن الجيش السوداني فرض كامل سيطرته على معظم الأراضي السودانية في الفشقه الصغرى على الحدود مع إثيوبيا، عدا ثلاثة كيلو مترات هي المساحة الفاصلة بين جيشي البلدين.

ووفق المصدر الذي لم تُسمه "روسيا اليوم"، يُجري الجيش السوداني عمليات تمشيط واسعة داخل الأراضي التي فرض سيطرته عليها.

وأضاف أن الجيش السوداني استعاد نحو مليون فدان من الأراضي الزراعية المستصلحة من المواطنيين الإثيوبيين وصادر المحاصيل الزراعية داخل تلك الأراضي ونقل بعضها إلى رئاسة الحامية الرئيسية للجيش داخل ولاية القضارف الحدودية.

وأمس الثلاثاء، نقلت "العربية" عن مصادر إن القوات السودانية عززت وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا استعدادا لهجوم إثيوبي وشيك. وأضافت: "حشود عسكرية إثيوبية على الحدود. في ظل تجدد النزاعات الحدودية بين البلدين".

الأمر الذي ردّت عليه وزارة الخارجية الإثيوبية، بالتأكيد أنها ستتخذ إجراءات لحماية سيادتها، إذا لم يوقف السودان أنشطته التي وصفتها بأنها "غير قانونية" على طول الحدود، متعهدة بتعزيز الجهود لحل قضية الحدود مع السودان سلميًا.

وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر، ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

ولطالما شهدت الحدود بين البلدين مناوشات وخلافات، لا سيما بعض المناطق التي يزرعها إثيوبيون، بينما تؤكد السلطات السودانية أن ملكيتها تعود إليها.

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مصراوي Masrawy

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