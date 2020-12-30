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شيخ الأزهر يوجه رسالة للطواقم الطبية: "تقديري واحترامي على ما تبذلونه من تضحيات إنسانية"

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شيخ الأزهر يوجه رسالة للطواقم الطبية: "تقديري واحترامي على ما تبذلونه من تضحيات إنسانية" شيخ الأزهر يوجه رسالة للطواقم الطبية: "تقديري واحترامي على ما تبذلونه من تضحيات إنسانية"

مصراوي Masrawy

02:01 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى الطواقم الطبية حول العالم، من خلال صفحاته الرسمية على موقعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.

وكتب شيخ الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، "أُحيي أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا من ، أشكرهم وأتقدم إليكم بخالص تقديري واحترامي على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية وأدعو الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء".

يأتي هذا التصريح في ظل ما يشهده العالم من زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وما يقدمه أعضاء الطواقم الطبية من جهود مضنية وتضحيات بشكل يومي، وتصدرهم للمشهد العالمي بحكم تواجدهم في خطوط الدفاع الأولى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين.

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مصراوي Masrawy

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