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" للطيران" تسيِّر 61 رحلة دولية تقل 4681 راكبًا.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 61 رحلة دولية تقل 4681 راكبًا.. غدًا " للطيران" تسيِّر 61 رحلة دولية تقل 4681 راكبًا.. غدًا

مصراوي Masrawy

01:53 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران" اليوم الأربعاء، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 61 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 4681 راكبًا، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تورونتو، الرياض، جدة، المدينة المنورة، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، أمستردام، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، عمان، مسقط، أديس أبابا، أكرا، أنجامينا، جوهانسبرج)، و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4681 راكبًا.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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