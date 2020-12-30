أخبار عاجلة

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية -
شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

يبكي بالقفص وتلميذه يدافع عنه.. براءة مدرس متهم بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

Print
يبكي بالقفص وتلميذه يدافع عنه.. براءة مدرس متهم بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ يبكي بالقفص وتلميذه يدافع عنه.. براءة مدرس متهم بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:07 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

خلف قفص الاتهام في قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، وقف معلم الأجيال المسن "محمد.ح"، ساندًا بيده على قضبان القفص الحديدية، يبكي ويترقب مصيره، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

طلبت المحكمة من محامي المتهم محمود أبو زيد، تقديم مرافعته خلال الجلسة، فتقدم الدفاع إلى المنصة وقال: "مش معقول يكون ُمعلم كنت في يوم من الأيام تلميذًا تحت يديه، وتتلمذ على يديه "محامين، ومهندسين، وأطباء"، ويكون مصيره الوقوف في القفص مع متهمين حقيقيين، كما أنه لا توجد لديه أي سابقة إجرامية.. هل يرى القانون أو من العدل أن يكون تكريمه بهذا الشكل".

جلس المحامي، وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة ببراءة المعلم "فني معمل أول بمدرسة في البرلس"، من التهمة المنسوبة إليه، بالاتجار في الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين صالح، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وذلك في أحداث القضية رقم 12027 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1427 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية