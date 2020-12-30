يبكي بالقفص وتلميذه يدافع عنه.. براءة مدرس متهم بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

خلف قفص الاتهام في قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، وقف معلم الأجيال المسن "محمد.ح"، ساندًا بيده على قضبان القفص الحديدية، يبكي ويترقب مصيره، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

طلبت المحكمة من محامي المتهم محمود أبو زيد، تقديم مرافعته خلال الجلسة، فتقدم الدفاع إلى المنصة وقال: "مش معقول يكون ُمعلم كنت في يوم من الأيام تلميذًا تحت يديه، وتتلمذ على يديه "محامين، ومهندسين، وأطباء"، ويكون مصيره الوقوف في القفص مع متهمين حقيقيين، كما أنه لا توجد لديه أي سابقة إجرامية.. هل يرى القانون أو من العدل أن يكون تكريمه بهذا الشكل".

جلس المحامي، وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة ببراءة المعلم "فني معمل أول بمدرسة في البرلس"، من التهمة المنسوبة إليه، بالاتجار في الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين صالح، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وذلك في أحداث القضية رقم 12027 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1427 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.