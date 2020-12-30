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دورة لأطباء "شفاء لعلاج الأورام" بالأقصر للتعريف بمعايير "الاعتماد والجودة"

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دورة لأطباء "شفاء لعلاج الأورام" بالأقصر للتعريف بمعايير "الاعتماد والجودة" دورة لأطباء "شفاء لعلاج الأورام" بالأقصر للتعريف بمعايير "الاعتماد والجودة"

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02:07 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الأقصر– محمد محروس:

استضاف مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، أعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتدريب وتهيئة الأطباء والإداريين والفنيين بالمستشفى، وإطلاعهم على معايير الاعتماد النهائي.

واختارت الهيئة، مستشفى شفاء الأورمان ليكون أول مستشفى في الصعيد يحصل على هذه التدريبات.

وتضمن التدريب في اليوم الأول شرح من الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة، حول التعريف المبدئي للاعتماد والجودة، وشرح الآليات والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية للاعتماد ودور الهيئة في منح الاعتماد ووضع المعايير المتوافقة مع أحدث المعايير العالمية.

كما تضمن اليوم الأول تدريب الأطباء والإداريين والفنيين على المعايير الخاصة بالمريض، وقدم كل من الدكتور سيد العقدة والدكتورة ولاء عبداللطيف شرحًا مكثفا للمعايير الخاصة بدخول المريض إلى المستشفى ونقله من مستوى رعاية إلى آخر.

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