ووضعه تحت مراقبة الشرطة عام.. السجن 5 سنوات لمتهم بقضية "عنف الموسكي"

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، متهم، بالسجن 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، لاستعماله العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين مجموعة من التهم، منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكي والتعدي على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدني، ومنعه من ممارسة عمله، في مطلع شهر يونيو من عام 2014.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطي، وعثر بحوزة المتهم الحادي عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.