ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية، بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة (بإنشاء كيان وهمى "بدون ترخيص "كائن بدائرة قسم شرطة الدقي، وإعلانه على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي عن عقد دورات تدريبية تمكن الملتحقين بالأكاديمية من العمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد الإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الاكاديمي المشار إليه، وعُثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية بأسماء مختلفة - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة "مزوريـن بالكامل"- مطبوعات دعائية تعلن عن مزايا الدراسة بالأكاديمية).

بفحص الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية المشار إليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبين احتوائها على العديد من المنشورات التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.