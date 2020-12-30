الداخلية: ضبط سيارة محملة 1.2 طن ذهب خام في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها (25 جوال بلاستيكي تحتوى كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب وزنت حوالى 1,25طن)، حال توقفها على جانب الطريق قبل أحد الأكمنة الأمنية، وحال توجه القوات لفحصها تبين هروب قائدها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى ضبط المتهم الهارب.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.