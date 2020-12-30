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قبل ترويجها على عملائه.. ضبط عاطل بحوزته كيلو "حشيش" بمصر الجديدة

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قبل ترويجها على عملائه.. ضبط عاطل بحوزته كيلو "حشيش" بمصر الجديدة قبل ترويجها على عملائه.. ضبط عاطل بحوزته كيلو "حشيش" بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

01:48 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على عاطل، بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائه في الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن "إ أ ع" 26 سنة، عاطل، ومقيم مساكن الماظة بدائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 10221 لسنة 2010م مصر الجديدة " مخدرات "، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، وسلاح ناري فرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي 3300 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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