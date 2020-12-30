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الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين في قضية "خلية الشرابية"

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الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين في قضية "خلية الشرابية" الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين في قضية "خلية الشرابية"

مصراوي Masrawy

01:34 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:
قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.
وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد علي، والثاني عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عمدا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".
ووجه للمتهمين الثاني والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

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