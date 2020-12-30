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قاتل جارته بالفيوم يعترف: "شوفتها قاعدة في الشارع لابسة دهب فقتلتها وسرقته"

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قاتل جارته بالفيوم يعترف: "شوفتها قاعدة في الشارع لابسة دهب فقتلتها وسرقته" قاتل جارته بالفيوم يعترف: "شوفتها قاعدة في الشارع لابسة دهب فقتلتها وسرقته"

مصراوي Masrawy

01:59 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الفيوم- حسين فتحى:

قررت نيابة إطسا بالفيوم، حبس شابين اقتحما منزل سيدة عجوز، تقيم بمنزلها بشارع عارف بمدينة إطسا، وتخلصا منها لسرقتها.

كان اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، بوصول سناء عبدالهادي، 65 عامًا، ربة منزل، تقيم بمفردها إلى المستشفى، مصابة بجرح في الرأس، وتوفيت خلال تقديم المساعدة الطبية لها.

كشفت تحريات المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث مركز إطسا، أن وراء الجريمة كل من"أحمد. ف. ا"، 31 عامًا، عامل، و"عمرو. م. س"، 26 عامًا، عامل، مقيمان بمدينة إطسا، وأوضحت التحريات أن المتهم الأول كان يتابع العجوز وهي تجلس في الشارع مع جيرانها مرتدية الحلي الذهبية، وهو ما دفعه للتفكير فى سرقتها، بمساعدة المتهم الثاني.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول حاول سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالسيدة، إلا أنها استيقظت، فضربها على رأسها حتى سقطت أرضًا غارقة فى دمائها، فاستولى على مشغولاتها الذهبية، وسلمها للمتهم الثاني الذي أخفاها في منزله لحين بيعها.

جرى القبض على المتهمين واللذين اعترفا بارتكاب الجريمة، وجرى عمل معاينة تصويرية للحادث "تمثيل الجريمة" أمام رئيس نيابة إطسا، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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