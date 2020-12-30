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ذبحها شقيقها.. قتلها بدم بارد وتخلص من ابنها في شقة بشبرا الخيمة

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ذبحها شقيقها.. قتلها بدم بارد وتخلص من ابنها في شقة بشبرا الخيمة ذبحها شقيقها.. قتلها بدم بارد وتخلص من ابنها في شقة بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

01:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، غموض مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 أعوام، بشقة سكنية في شبرا الخيمة، وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقها، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها 5 أعوام، مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى موقع الحادث، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أنهما لـ "تيسير.ج" 26 عامًا "مطلقة"، ربة منزل، وابنها "مازن"، يعيشان بمفردهما في شقة بمنزل العائلة الذي يقطن فيه شقيقيها.

وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقها "محمد.ج" 21 عامًا، سائق "توك توك"، مقيم بنفس المنزل، وأن المجني عليها سبق وتزوجت مرتين، وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 أعوام، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرضه على النيابة.

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