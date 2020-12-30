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- نتنياهو يستقبل الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد بصلاة شكر

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بالفيديو- نتنياهو يستقبل الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد بصلاة شكر - نتنياهو يستقبل الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد بصلاة شكر

مصراوي Masrawy

01:56 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

تل أبيب- (بي بي سي):

وصل إلى إسرائيل اليوم جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية والذي قضى نحو 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبال بولارد بالمطار حيث حيث تلا صلاة شكر بالعبرية قبل أن يمنحه بطاقة هوية إسرائيلية.

وحُكم على بولارد بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس، وأُفرج عنه بشروط عام 2015 منها حظر السفر لمدة خمسة أعوام.

ورغم أن بولارد حصل على أموال مقابل نشاطاته التجسسية إلا أنه كان يقول إنه قام بالأمر لحماية إسرائيل.

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