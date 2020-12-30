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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

نجحت إدارة الرحلات الخاصة بشركة "مصر للطيران للخطوط الجوية"، في التعاقد مع كبرى وكالات السياحة في رومانيا ، على تسيير مجموعة من الرحلات من مدينتَي بوخارست وكلوج إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة، خلال عطلة الكريسماس بأحدث طائراتها من طرازَي الإيرباص A320Neo وA220-300، وطراز البوينج B737-800.

وقالت الشركة إن هذه الرحلات تأتي استكمالًا لدور الشركة الوطني، ضمن خطتها لتنشيط الحركة السياحية إلى المقاصد المصرية، وتزامنًا مع فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة؛ والتي لقيت إقبالًا كبيرًا من السياح.

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" تسيِّر ٣٦٨ رحلة داخلية منتظمة وعارضة، من اليوم وحتى ١٥ يناير المقبل، بمعدل ١٠٧ رحلات إلى شرم الشيخ، و٨٠ رحلة إلى الأقصر، و٩٢ رحلة إلى الغردقة، و٨٦ رحلة إلى أسوان، ورحلتَين إلى كل من مرسى علم وطابا، بمتوسط ١٨ رحلة داخلية يوميًّا.