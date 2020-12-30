تصل للفصل.. ما عقوبة عدم تطبيق إجراءات مكافحة "كورونا" بالمساجد؟

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مصراوي Masrawy



كتب - محمود مصطفى:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مسجد لا يلتزم رواده بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن وزير الأوقاف فوّض مديري المديريات بغلق أي مسجد لا يتلزم رواده بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأشارت المصادر، إلى أن عقوبة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للأئمة والعاملين حال التهاون في اتباع التدابير اللازمة وبالتالي غلق المسجد،، تتم تدريجيا حال تكرار الواقعة، وتتمثل فيما يلي:

1 ـ الإحالة للتحقيق والخصم من الراتب الشهري.

2 ـ النقل من المسجد إلى مسجد آخر.

3 ـ النقل نهائيا إلى محافظة أخرى.

4 ـ إحالة الإمام إلى باحث دعوة.

ولفتت المصادر، إلى أن العقوبة قد تصل إلى الفصل نهائيا من الخدمة حال عدم اتباع تعليمات الوزارة الخاصة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد.

في الوقت نفسه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميًا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعي ووطني وإنسانى، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب فى أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع و الصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية.

وأضاف جمعة، أنه إذا كانت هذه المخالفة إثمًا ومعصية فإن الأولى بمن يقصد بيوت الله (عز وجل ) ابتغاء مرضاته أن يلتزم بها، ونؤكد أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته ولا بأذى الخلق".

وتابع جمعة:"نؤكد على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ذلك دائمًا والالتزام بكل إجراءات التباعد، وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنبيه المصلين على حرمة أذى النفس أو أذى الخلق، وأن المسلم الحقيقى لا يمكن أن يكون سببًا في أذى نفسه أو أذى غيره".

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور اليوم، الثلاثاء، غلق مسجد النور وساحته وعدم السماح بفتحه أسبوعين؛ لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

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وقرر وزير الأوقاف خصم عشرة أيام من كل إمام وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، مع التأكيد على جميع رواد بيوت الله- عز، وجل- بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي؛ حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية ، فطاعة- الله عز، وجل- لا تنال بمعصيته (سبحانه) في أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا، وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله- عز، وجل- فليحرص على بقائها مفتوحة، من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إن مديرية أوقاف دمياط، قررت غلق عدد من المساجد، اليوم الثلاثاء، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في أول تطبيق لقرار وزير الأوقاف بتفويض وكلاء الوزارة في غلق المساجد التي لا تتبع الإجراءات.

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