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نعتذر لجمهور المسافرين.. "السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

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نعتذر لجمهور المسافرين.. "السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم نعتذر لجمهور المسافرين.. "السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مصراوي Masrawy

01:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:
قالت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، فقد تم إعلان موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم.

وجاء موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، كما يلي:
أولًا: خط القاهرة- الإسكندرية
- متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة.
ثانياً: خط القاهرة- السد العالي
- متوسط تأخيرات القطارات، كالآتي:
- القاهرة/ أسيوط مدة ٦٠ دقيقة.
- أسيوط/ أسوان مدة ٤٥ دقيقة.
ثالثًا: خط بنها/ بورسعيد
- متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.
رابعًا: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط
- متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة.
خامسًا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة
- متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة.

ونوهت الهيئة بأنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.
وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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