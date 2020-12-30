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يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

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السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

مصراوي Masrawy

11:30 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):
هنأ الرئيس عبدالفتاح أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١.

جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١.

وقال الرئيس السيسي، في برقيته، "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدا من التنمية والتقدم والإزدهار".

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