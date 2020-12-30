وإدراجهم على قوائم الإرهاب.. المؤبد لـمتهمين اثنين في "خلية داعش النزهة"

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة متهمين اثنين، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".، كما قررت المحكمة إدراجهما على قوائم الإرهاب.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابي.

وجاء في أمر الإحالة انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.