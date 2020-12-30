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وزير النقل: دخول برج إشارات سيدي جابر الخدمة على خط القاهرة- الإسكندرية -صور

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وزير النقل: دخول برج إشارات سيدي جابر الخدمة على خط القاهرة- الإسكندرية -صور وزير النقل: دخول برج إشارات سيدي جابر الخدمة على خط القاهرة- الإسكندرية -صور

مصراوي Masrawy

01:28 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، إنه تم دخول برج إشارات سيدي جابر في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (أعلى معدل أمان في العالم).

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برجًا رئيسيًّا و١٥ برجًا ثانويًّا و٨٠ مزلقانًا)، وتم حتى الآن دخول عدد ١٢ برجًا رئيسيًّا إلى الخدمة؛ وهي (قويسنا- بركة السبع- كفر الزيات- إيتاي البارود- دمنهور- أبو حمص- طوخ- سندنهور- كفر الدوار- قها- قليوب- سيدي جابر)، و١٠ أبراج ثانوية و٥٨ مزلقانًا.

ولفت وزير النقل إلى أن برج سيدي جابر يتحكم في عدد ١٥ سيمافورًا ضوئيًّا، وعدد ١٤ موتور تحويلة.

وتابع الوزير بأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى الاستبدال بالنظام الحالي (الكهربي القديم) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ونوه وزير النقل بأن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفًا أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

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مصراوي Masrawy

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