قبل صدور قرار الرئيس.. تعرف على الـ١٥ شرطًا للنواب المعينين بالبرلمان

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مصراوي Masrawy

مصراوي

يستعد مجلس النواب للانتهاء من اكتمال تشكيله الجديد، بعدما أنهى حتى أمس نحو ٥٤٠ نائبًا إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل ٥٦٤ نائبًا منتخبين.

ومن المتوقع صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة النواب خلال الأيام المقبلة؛ حتى يكتمل التشكيل النهائي للمجلس، قبل بدء انعقاده في شهر يناير المقبل.

ومن جانبه، يرصد "مصراوي" أبرز ١٥ شرطًا ومعلومة للنواب المعينين، وفقًا لما نص عليه قانون مجلس النواب، في ما يلي:

- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

- ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا.

- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

- ألا يُعيَّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد؛ ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

- ألا يكون من بين المعينين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

- ألا يكون من بين المعينين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

- نسبة المعينين لا تجاوز ٥٪ من إجمالي عدد المجلس.

- ٥٠% من المعينين سيدات.

- تتضمن قائمة المعينين الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة.

- يهدف التعيين تمثيل الفئات غير الممثلة أو التي تحتاج إلى تمثيل بنسبة أكبر في المجلس.