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انفجاران يهزان مطار صنعاء عند وصول اليمنية

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أنقرة مستمرة في الانتهاكات ودعم المرتزقة بليبيا

في مؤشر على استمرار أنقرة في دعم المرتزقة، والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس، ذكرت مصادر ليبية أن طائرتي شحن قادمتين...

9d17039cf9.jpgطرابلس: الوكالات
c088548b4e.jpg14 | جمادى الأولى 1442 هـ

اليمنية تنتظر نتائج كورونا لتعود إلى عدن

أكد عدد من وزراء الحكومة الشرعية الجُدد البدء في مباشرة مهامهم فور وصولهم للعاصمة المؤقتة عدن، وأن الجميع حريص على تنفيذ توجيهات...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png14 | جمادى الأولى 1442 هـ

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من بلدة حزما وبلدة الطور بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس،...

icon-byline.pngالقدس المحتلة: واس
icon-clock.png14 | جمادى الأولى 1442 هـ

الوطن السعودية

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