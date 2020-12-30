انفجاران يهزان مطار صنعاء عند وصول الحكومة اليمنية
في مؤشر على استمرار أنقرة في دعم المرتزقة، والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس، ذكرت مصادر ليبية أن طائرتي شحن قادمتين...
طرابلس: الوكالات
14 | جمادى الأولى 1442 هـ
الحكومة اليمنية تنتظر نتائج كورونا لتعود إلى عدن
أكد عدد من وزراء الحكومة الشرعية الجُدد البدء في مباشرة مهامهم فور وصولهم للعاصمة المؤقتة عدن، وأن الجميع حريص على تنفيذ توجيهات...
أبها: سلمان عسكر
14 | جمادى الأولى 1442 هـ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من بلدة حزما وبلدة الطور بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس،...
القدس المحتلة: واس
14 | جمادى الأولى 1442 هـ