لتبقى.. نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات

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وسائل إعلامية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة للاستخدام

أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات) بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات- المجمدات.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركّزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1- شراء الثلاجات والمجمدات ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة وحوالى (- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.