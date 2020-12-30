عبر "فيس بوك".. ضبط عاطل يروج العقاقير والأقراص المخدرة بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل، لقيام بترويج العقاقير والأقراص المخدرة، والمنشطة المستوردة والمهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة بشبرا الخيمة.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، رصدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) للترويج عن العقاقير المخدرة والمنشطة المستوردة والمهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة، عدد 175 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور بيعها بدون استشارة طبية، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .