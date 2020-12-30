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ضبط منتحل صفة لواء شرطة للنصب على المواطنين بمدينة نصر

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ضبط منتحل صفة لواء شرطة للنصب على المواطنين بمدينة نصر ضبط منتحل صفة لواء شرطة للنصب على المواطنين بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

12:54 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على "عاطل"، انتحل صفة لواء شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من شخصين قرر أحدهما بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق موقع للتسوق الإلكتروني ادعى بأنه ضابط شرطة وأبدى رغبته في شراء 7 هاتف محمول– 4 سماعات إيربود – 4 ساعات).

وقام بتحويل مبلغ مالي له كمقدم شراء عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، واتفق معه على التقابل بإحدى الشقق بدائرة القسم لإتمام عملية البيع ولدى حضوره تقابل مع المشكو في حقه وبصحبته الشاكي الثاني والذي أخبره بأنه والد المتهم مُدعياً أنه لواء شرطة بالمعاش وعقب ذلك قام بتسليم المذكور الهواتف المحمولة والإكسسوارات المشار إليها إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بمغافلته والفرار من الباب الخلفي للشقة محل البلاغ عقب استيلائه على المسروقات المشار إليها.

وبسؤال الشاكي الثاني أقر باعتياده تأجير الشقة محل البلاغ دون الإخطار وأضاف باستئجار المتهم للشقة لمدة يوم دون حصوله منه على إثبات شخصية وطلب منه التقابل مع المجني عليه لدى حضوره والادعاء بأنه لواء شرطة بالمعاش مقابل تحصله على مبلغ مالي ونفى صلته بواقعة السرقة.

ومن خلال تكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الخليفة) .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له أثناء استقلاله السيارة ملكه "منتهية التراخيص".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

كما تم بإرشاده ضبط (بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار – طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت – 2 رخصة للسيارة المشار إليها – 2 كارنيه باسم المتهم برتبة نقيب – 2 بطاقة "مزورين" – جهاز لاب توب وماكينة طباعة المستخدمان في طباعة وتزوير الكارنيهات حوزته – جهاز لاسلكي)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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