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بالصور.. محافظ دمياط تتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى الحميات

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بالصور.. محافظ دمياط تتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى الحميات بالصور.. محافظ دمياط تتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى الحميات

مصراوي Masrawy

01:05 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة المستجد.

والتقت المحافظ، مديرة المستشفى ومدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، وتفقدت الصيدلية الرئيسية والطوارئ وغرف الكشف، وفرز الحالات المشتبه في إصابتها وفقًا لاشتراطات محددة.

وتفقدت وحدة العناية المركزة وغرف سحب العينات ومعامل الدم وpcr، واطمأنت على توافر الأطقم الطبية المستلزمات والأدوية المدرجة ببروتوكولات العلاج.

كما اطلعت على المخزون الاستراتيجى من العلاج للتأكد من توافر رصيد يغطي احتياجات الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الأكسجين وسلامة الغازات.

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