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الشبورة دليل استقرار.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وأماكن سقوط الأمطار

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الشبورة دليل استقرار.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وأماكن سقوط الأمطار الشبورة دليل استقرار.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وأماكن سقوط الأمطار

مصراوي Masrawy

12:53 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020


كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- محمد حسام الدين:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية بالرغم من بداية فصل الشتاء منذ 21 ديسمبر الجاري، ومن أهم سمات حالة الاستقرار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، وتستمر حتى التاسعة صباحا.

وحذر الخبراء من تكون الشبورة، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، وبخاصة مداخل ومخارج القاهرة وكل الطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتابع الخبراء: "الشبورة المائية ستستمر حتى الـ 48 ساعة المقبلة قادمة على الأقل، وهذه هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا".

وأشار الخبراء، إلى أن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي حيث تسجل على القاهرة والوجه البحري تسجل 20-12، والسواحل الشمالية 19 -13، جنوب سيناء 24 -15، شمال الصعيد 21 -10، جنوب الصعيد 24 -11.

وأوضح الخبراء أن الطقس معتدل على كل السواحل الشمالية خلال فترات النهار، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار ويكون بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وأكد الخبراء أنه يوجد فرص سقوط أمطار أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية في السلوم ومطروح وقد تمتد إلى الإسكندرية.

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