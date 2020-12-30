أخبار عاجلة

"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية -
شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جنوب سيناء تعلن شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

Print
جنوب سيناء تعلن شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي جنوب سيناء تعلن شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

مصراوي Masrawy

12:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، الشروط والضوابط الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل محطة شرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في بيان له اليوم، إن جنوب سيناء تطبق عمل السيارات بالغاز، وهو ما يسهم في توفير كمية كبيرة من الطاقة، إضافة إلى المساهمة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء خالية من التلوث.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن إجراءات التعاقد كاش لتحويل السيارات للعمل بالغاز، تحتاج إلى 2 صورة من البطاقة الشخصية للعميل، و2 صورة للرخصة، ويوجد عرض خاص المتعاقدين بنظام الكاش، وهو دفتر بونات 250 متر غاز وجركن زيت هدية.

وأشار إلى أن إجراءات التعاقد بالتقسيط تتطلب 2 صورة بطاقة شخصية للعميل سارية، و 2 صورة رخصة سارية، وإيصال مرافق حديث "كهرباء، غاز، مياه، تليفون"، إضافة إلى صورة البطاقة الشخصية للضامن.

وأوضح المحافظ أنه يوجد عرض للتعاقد بالتقسيط أيضًا، وهو 50 متر غاز هدية، و جركن زيت، وتحصيل أول قسط بعد شهرين من تاريخ التعاقد.

وافتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، محطة جازتك بشرم الشيخ السبت الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية