اختفاء 3 فتيات في ظروف غامضة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سيطرت حالة من القلق على أهالي قرية دمنكة التابعة لدسوق في محافظة كفر الشيخ، بعد اختفاء 3 فتيات من القرية، في ظروف غامضة، منذ 24 ساعة.

وقال عبدالله فايد، محامي، خال واحدة من الطالبات المختفيات لـ"مصراوي"، إن الفتيات يدرسن في الصف الأول الإعدادي، وتغيبن منذ أمس، بعد ذهابهن لمدرستهن، ما تسبب في قلق أسرهن خشية تعرضهن لمكروه.

ولفت المحامي إلى أن أهالي القرية، قسموا أنفسهم إلى مجموعات بحثًا عن الفتيات الثلاث، وجرى إبلاغ الشرطة، وتحرير المحضر اللازم.