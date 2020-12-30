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انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول اليمنية الجديدة

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انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة انفجار يهزّ مطار عدن لحظة وصول اليمنية الجديدة

مصراوي Masrawy

12:46 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

(وكالات):

أفادت "سكاي نيوز عربية" اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في مطار عدن اليمني، وذلك لحظة وصول أعضاء اليمنية الجديدة.

ونقلت سكاي نيوز عن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، قوله إن الانفجار أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى.

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته فى الرياض، وأمر هادي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبد الملك بالرئاسة فيها.

ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.

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