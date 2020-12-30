لعب العيال كاد ينتهي بكارثة.. ملابسات جديدة في حريق مصنع بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن ملابسات جديدة بحريق مصنع مشابك خشبية بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، فجر الأربعاء.

بعد أذان الفجر حضر مجموعة من الصبية العاملين في المصنع الكائن بشارع المكرونة للاستعداد ليوم عمل جديد.

يتولى الصبية عملية التجهيز قبل البدء الفعلي للعمل إلا أنه أثناء لهوهم حرك أحدهم سلك كهرباء ماكينة فتطاير الشرر الذي اختلط بـ"النشارة".

سرعة وصول رجال الإطفاء حول دون امتداد النيران إلى الماكينات (منشار - فرم - مخرطة).

ترجع البداية إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منشأة صناعية بشارع المكرونة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران على مساحة 600 متر بالطابق الأرضي لعقار سكني مكون من 3 طوابق - ملك الشقيقين (علي، مجدي)- ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية من جهة، والمعدات من أخرى.

وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون إصابات، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بالواقعة.