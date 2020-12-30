باقٍ 24 ساعة.. تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها إلى سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني خلال الموعد المحدد، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري وتحديدا غدًا 31 ديسمبر، دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، إنه تيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية ( https://moi.gov.eg/ ) .

ما هي عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؟

نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف مع سحب التراخيص لحين تركيب الملص، للسيارات المخالفة".

كيف يمكن استخراج الملصق الإلكتروني؟

يتم تركيب الملصق الإلكتروني في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتم تحديد فترة عمل مسائية في وحدات المرور من 5 إلى 8 مساءً من أجل تركيب الملصق.

وفي حالة سريان الرخصة، يتقدم مالك المركبة بالرخصة الخاصة بالسيارة إلى موظف التراخيص بالإدارة، وفور استلام الرخصة ويتم تركيبه في الحال.

ما هي فائدة تركيب الملصق؟

الملصق الإلكتروني يحمي السيارة ويحافظ عليها من اللصوص أو السطو المسلح من العصابات في الطرقات السريعة والشوارع، مؤكدًا أنه من خلاله يستطيع رجال الأمن تتبع تلك العصابات والقبض على مرتكبي الحادث.

يأتي جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق وبمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 31/12/2020 .