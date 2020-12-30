وزارة الصناعة: سياسة الاقتصاد الرقمي تسهم في تبني المملكة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

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قالت: بما يُوجِد فرصاً وظيفية نوعية وجاذبة للمواطنين لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

أكّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يسهم في تبني المملكة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعَي الصناعة والتعدين، ورفع الميزة التنافسية فيهما.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: يسهم إطلاق #سياسة_الاقتصاد_الرقمي في تبني المملكة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعَي الصناعة والتعدين، ورفع الميزة التنافسية فيهما بما يُوجِد فرصاً وظيفية نوعية وجاذبة للمواطنين، وتنمية #اقتصادنا_الرقمي لتحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.