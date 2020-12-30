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المعاينة: ماس كهربائي وراء حرق مصنع مشابك في البدرشين

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المعاينة: ماس كهربائي وراء حرق مصنع مشابك في البدرشين المعاينة: ماس كهربائي وراء حرق مصنع مشابك في البدرشين

مصراوي Masrawy

12:25 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة ملابسات اندلاع حريق في مصنع مشابك خشبية بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، فجر اليوم الأربعاء.

وتبين أن ماسا كهربائيا في توصيلات الكهرباء العشوائية نتج عنه الحريق قبل بدء العمل بالفترة الصباحية.

ترجع البداية إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منشأة صناعية بشارع المكرونة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران على مساحة 600 متر بالطابق الأرضي لعقار سكني مكون من 3 طوابق، ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية من جهة، والمعدات من أخرى.

وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون إصابات، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بالواقعة.

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