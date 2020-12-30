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بهما 500 طالب.. إغلاق مركزين تعليميين في الإسكندرية- صور

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بهما 500 طالب.. إغلاق مركزين تعليميين في الإسكندرية- صور بهما 500 طالب.. إغلاق مركزين تعليميين في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

12:09 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

قاد اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة بمنطقة سموحة بحي شرق، لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وقال محارب هيلع، رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن إغلاق مركزين تعليميين بمنطقة سموحة، لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة "كوفيد– 19".

وأشار "هيلع" إلى أن المركزين كان بهما أكثر من 500 طالب دون اتباع للإجراءات الاحترازية أو التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، لافتًا إلى أنه جرى إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس حي شرق، أنه جرى تشميع مقهى بشارع المشير بسيدي جابر، لإدارته دون ترخيص، فضلًا عن توجيه إنذارات لعدد من المطاعم، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.

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