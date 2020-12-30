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بسبب عطل مفاجئ .. قطع المياه عن 3 مناطق بشبين القناطر

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بسبب عطل مفاجئ .. قطع المياه عن 3 مناطق بشبين القناطر بسبب عطل مفاجئ .. قطع المياه عن 3 مناطق بشبين القناطر

مصراوي Masrawy

11:59 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه القليوبية، اليوم الأربعاء، انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبين القناطر، بسبب عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن المناطق التي يجري قطع المياه عنها هي (الوكلاء- الدلتا- عزبة أبو خضرة)، وجرى الدفع بالفرق الفنية لسرعة إصلاح العطل، وإعادة ضخ المياه من جديد للمناطق المتضررة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب.

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