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السجن المُشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالخطف في الشرقية

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السجن المُشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالخطف في الشرقية السجن المُشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالخطف في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:59 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الأربعاء، عاطل وصاحب شركة سيارات وتاجر أسماك بالسجن المُشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكلً منهم؛ لاتهامهم في القضية رقم 39670 جنايات فاقوس لسنة 2019، بخطف 3 أشخاص وسرقتهم وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من هلال السيد، 45 عامًا، تاجر مواشي، وأحمد الهادي، 20 عامًا، ورفعت عبيد، 23 عامًا، سائق "توك توك"، مُقيمين ديرب نجم، يتهمون فيه كل من: "محمد.ش" عاطل، و"أحمد.إ.إ" 43 عامًا، صاحب شركة كاوتش، و"عبد ربه.أ" 43 عامًا، تاجر أسماك، مُقيمين بفاقوس، بخطفهم وسرقة 85 ألف جنيه كانت بحوزة الأول، وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح؛ بعدما استدرجوهم بدعوى شراء مواشي من مزرعة.
وتبين صحة الواقعة، وأن المتهمين كان بحوزتهم بندقية آلية وأخرى "خرطوش" وشومة وماسورة حديد، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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