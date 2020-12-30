أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة للسكن في مختلف مدن ومحافظات المملكة -
17 دولة لها إجراءات خاصة لدخول مواطنيها للسعودية... تعرف عليها ؟ -
حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق -
تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية -
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات -
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
رفع الحد الأدنى للأجور.. هل سيؤمّن حياة كريمة للأردنيين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"الإدارية العليا": فصل إمام مسجد بأسيوط لإدانته بالنصب على المواطنين لتعيينهم بالأوقاف

Print
"الإدارية العليا": فصل إمام مسجد بأسيوط لإدانته بالنصب على المواطنين لتعيينهم بالأوقاف "الإدارية العليا": فصل إمام مسجد بأسيوط لإدانته بالنصب على المواطنين لتعيينهم بالأوقاف

مصراوي Masrawy

12:08 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط بأسيوط، لإدانته بالنصب على المواطنين في عهد الجماعة الإخوان بتحصيل أموال لتعيينهم في الأوقاف ومقابل ضم المساجد للوزارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

وكشفت المحكمة في حكمها استغلال الدين والمتاجرة به في عهد جماعة الإخوان، خاصة وأن المدعى عليه صدر ضده حكم بالحبس في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013ج ديروط، لكن القضية أحرقت في محكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيه 2013.

وفي ديسمبر 2013 أصر وزير الأوقاف على تقديمه للمحاكمة التأديبية التي قضت محكمة أول درجة في سبتمبر 2016 بفصله من الخدمة، فقام إمام المسجد بالطعن عليه، وكان المستشار محمد خفاجي هو المقرر فيه، وحسمته المحكمة الإدارية العليا اليوم بحكم بات ونهائي أسسته على عُمد بفصله نهائيا من الأوقاف وشئون الدعوة وعدم اعتلائه المنبر في أي بقعة من أرض الطيبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية